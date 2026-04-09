أمين حلف شمال الأطلسي: بعض الحلفاء الأوروبيين خضعوا لاختبار وفشلوا فيه خلال حرب إيران

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك ​روته اليوم الأربعاء إنه يعتقد ‌أن بعض دول الحلف خضعت لاختبار ولم تجتزه، وذلك في ظل ​انتقادات واشنطن للحلفاء الأوروبيين ​لعدم مشاركتهم في حرب الولايات ⁠المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

وجاءت تصريحات ​روته بعد اجتماعه مع الرئيس ​الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في وقت سابق اليوم.

وخلال مقابلة ​مع شبكة سي.إن.إن، سُئل رئيس ​الحلف عما إذا كان يعتقد أن الدول ‌الأعضاء ⁠خضعت لاختبار وفشلت فيه.

وقال "بعضها نعم، لكن الغالبية العظمى من الدول الأوروبية، وهذا ما ناقشناه ​اليوم، التزمت ​بتعهداتها ⁠في مثل هذه الحالة".

وقال روته إنه أجرى نقاشا "صريحا ​ومفتوحا" مع ترامب الذي ​عبر ⁠عن خيبة أمله في حلفاء الولايات المتحدة.

وأضاف أنه أوضح لترامب ⁠أن ​الدول الأوروبية قدمت ​المساعدة في مجال اللوجستيات والالتزامات الأخرى.