تفعيل الدفاعات الجوية في طهران جراء هجوم بمسيرات

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، بتفعيل الدفاعات الجوية في طهران وبعض المناطق في محافظة البرز.

وأضافت الوكالة، في نبأ عاجل، أن تفعيل الدفاعات الجوية جاء بعد استهداف شنته طائرات مسيرة ولا يزال مصدرها مجهولا.

وسبق أن نقلت وكالة تسنيم عن مصدر مطلع قوله إن طهران ستنسحب من الاتفاق إذا انتهكت إسرائيل وقف إطلاق النار.

وقال المصدر في تصريحات للوكالة: «طهران تدرس إمكانية الانسحاب إذا استمر الكيان الصهيوني في انتهاكه في هجومه على لبنان».

وأضاف: «وافقت الولايات المتحدة على وقف الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك ضد المقاومة الإسلامية الباسلة في لبنان، ضمن خطة وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، إلا أن الكيان الصهيوني شنّ هجمات وحشية على لبنان منذ صباح اليوم في انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار».

وتابع المسئول: «في الوقت الذي تدرس فيه إيران إمكانية انسحابها من خطة وقف إطلاق النار، تحدد القوات المسلحة الإيرانية أهدافًا للرد على عدوان الكيان الصهيوني على لبنان اليوم».

واستكمل: «إذا لم تستطع الولايات المتحدة كبح جماح عدوانها في المنطقة، فإن إيران ستساعدها في هذا الأمر بشكل استثنائي وبالقوة».