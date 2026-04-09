أحمد السيد: أداء لاعبي الأهلي لا يعبر عن هوية النادي

أكد أحمد السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق يمر بفترة تراجع فني واضحة، مشيرًا إلى وجود أزمة في أداء اللاعبين خلال الفترة الحالية.

وقال أحمد السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة سي بي سي: "لاعبو الأهلي لديهم مشكلة حاليًا، ومباراة سيراميكا كليوباترا كانت مباراة لاعبين وليست مباراة مدرب".

وأضاف: "الأهلي فقد هويته داخل الملعب، واللاعبون يهاجمون من الأطراف، خاصة الجبهة اليسرى، ولكن دون أي فاعلية حقيقية على المرمى".

وتابع: "المدرب الدنماركي، ييس توروب بدأ مباراة سيراميكا كليوباترا بتشكيل غير مناسب، خاصة في خط الوسط بوجود أليو ديانج ومروان عطية معًا، وهو أمر غير مفهوم أمام فريق يعتمد على التكتل الدفاعي".

وأتم أحمد السيد تصريحاته قائلًا: "أداء لاعبي الأهلي حاليًا لا يعبّر عن هوية النادي، وهو ما يحتاج إلى تصحيح سريع خلال الفترة المقبلة".