فانس: أمريكا وإيران لديهما نقاط اتفاق أكثر من نقاط الخلاف بشأن السلام

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، إن الولايات المتحدة وإيران لديهما نقاط اتفاق أكثر من نقاط الخلاف بشأن اتفاق سلام.

وفي حديث للصحفيين قبل مغادرته المجر، قال نائب الرئيس إن تشكيك إيران في إمكانية تنفيذ وقف إطلاق النار لأنها تختلف مع الولايات المتحدة بشأن ثلاث نقاط رئيسية "يجب أن يعني أن هناك الكثير من نقاط الاتفاق."

وقال نائب الرئيس، الذي من المقرر أن يشارك في المفاوضات في باكستان نهاية هذا الأسبوع إن "وقف إطلاق النار دائما ما يكون فوضويا" وغالبا ما يشهد "القليل من الاضطراب".

ومع ذلك، لم يكن الأمر كله إيجابيا، حيث شكك فانس في إجادة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف للغة الإنجليزية وتعليقاته على الطبيعة الهشة لوقف إطلاق النار.

وقال فانس: "أتساءل في الواقع عن مدى إجادته لفهم اللغة الإنجليزية، لأنه قال أشياء لم تكن منطقية في سياق المفاوضات التي أجريناها".

يشار إلى أن هناك خلافات بين الولايات المتحدة وإيران تتعلق بسريان وقف إطلاق النار على هجمات إسرائيل على لبنان، حيث قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن وقف إطلاق النار ينطبق على لبنان.

غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقولان إن الاتفاق لاينطبق على لبنان.