أفادت وكالة فارس الإيرانية، أن ناقلات نفط عادت أدراجها من مضيق هرمز، بعد إغلاقه أمام الملاحة البحرية.

وذكرت الوكالة، مساء الأربعاء، بأنه "وبحسب بيانات أنظمة تتبع حركة الملاحة البحرية، غيّرت ناقلة النفط "أورورا"، التي كانت متجهة نحو مخرج مضيق هرمز، مسارها فجأة قرب ساحل مسندم (بالقرب من خصب) وانعطفت بزاوية 180 درجة، عائدة إلى أعماق الخليج".

وأكدت ن "هذا التغيير حدث في المسار في إحدى أكثر نقاط الممر المائي الدولي حساسية، وهي المنطقة الواقعة بين جزيرة "لارك" وشبه جزيرة "مسندم"، وهي نقطة ذات أهمية خاصة من حيث كثافة مرور سفن نقل الطاقة والاعتبارات الجيوسياسية".

وبالتزامن مع الهجمات الإسرائيلية على لبنان، تم تعليق مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، بعد أن تمكنت ناقلتان نفطيتان من العبور صباح اليوم بالتنسيق مع إيران.