وول ستريت جورنال: ترامب يدرس معاقبة دول بحلف الأطلسي لعدم دعمها حرب إيران

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مسئولين في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب يدرس خطة لمعاقبة بعض أعضاء حلف شمال الأطلسي الذين يعتقد أنهم لم يقدموا الدعم الكافي للولايات المتحدة وإسرائيل خلال الحرب على إيران.

وأضاف التقرير أن المقترح يتضمن سحب القوات الأمريكية من دول بالحلف تعدها واشنطن غير متعاونة في حربها على إيران، ونشرها في دول قدمت دعما أكبر للحملة العسكرية الأمريكية.

وسبق أن انتقد ترامب الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي التي لم تقدم المساعدة لواشنطن في الحرب مع إيران، وأعاد إحياء النزاع حول جرينلاند، وذلك قبيل زيارة إلى واشنطن من المقرّر أن يجريها هذا الأسبوع الأمين العام للناتو مارك روته.

وهدد ترامب بضم جرينلاند، وهي منطقة شاسعة في القطب الشمالي تخضع لسيادة الدنمارك، العضو في الناتو، لكنه تراجع في مواجهة احتجاجات الحلفاء الأوروبيين.

ويصل روته إلى واشنطن هذا الأسبوع حيث سيجري محادثات مع ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الحرب بيت هيغسيث، بحسب ما أعلن الناتو.

ومنذ أشهر، يحاول روته القيام بموازنة دقيقة بين الانتقادات اللاذعة التي كان يوجّهها الرئيس الأمريكي إلى الحلفاء الأوروبيين الذين وصفهم بـ"الجبناء"، وبين الحرص على الدفاع عنهم دون إثارة غضب ترامب.