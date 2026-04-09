يوسف إبراهيم ومحمد زكريا يتأهلان لنصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش

اختتمت اليوم، الأربعاء، منافسات الدور ربع النهائي من النسخة الرابعة عشرة لبطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات لعام 2026، وسط أجواء حماسية ومنافسات قوية بين نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الإسكواش حول العالم.

وشهد اليوم الثاني من منافسات الرجال في الدور ربع النهائي من بطولة الجونة للإسكواش، مباريات قوية حيث تأهل يوسف إبراهيم على حساب بول كول المصنف الثاني على العالم، وتأهل محمد زكريا، على حساب كريم عبد الجواد المصنف الرابع على العالم.

وفي المباراة الأولى حقق يوسف إبراهيم، المصنف السابع عالميًا، فوزًا مستحقًا على النيوزيلندي بول كول، المصنف الثاني عالميًا، بعد مباراة فرض خلالها سيطرته على مجريات اللعب.

وحسم إبراهيم اللقاء بنتيجة 3-1، وجاءت نتائج الأشواط: 11-7، 11-4، 9-11، 11-8، ليحجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وفي مواجهة قوية استمرت لأكثر من 81 دقيقة، نجح اللاعب المصري محمد زكريا، بطل العالم للناشئين والمصنف الثامن عالميًا، في تحقيق فوز مستحق على مواطنه كريم عبد الجواد، المصنف الرابع عالميًا، بنتيجة 3-1، وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: 9-11، 11-9، 11-8، 11-5، ليواصل تألقه ويقتنص بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي عن جدارة واستحقاق.

وبهذا الفوز، يضرب محمد زكريا موعدًا مع مواطنه يوسف إبراهيم، المصنف السابع عالميًا، في نصف النهائي، في مواجهة قوية لحسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

وشهدت نسخة العام الحالي من البطولة مشاركة 64 لاعبًا ولاعبة من 24 دولة، يتنافسون على جوائز مالية تصل إلى 410,000 ألف دولار، في حدث يؤكد المكانة المتنامية لمدينة الجونة كإحدى أبرز الوجهات الرياضية على الساحة العالمية.

وتُعد بطولة الجونة الدولية للاسكواش واحدة من أبرز البطولات البلاتينية بصفتها جزءًا من سلسلة بطولات «PSA World Series»، التي تضم نخبة من اللاعبين المصنفين عالميًا، وأكبر الجوائز المالية، وأقوى المنافسات في ملاعب عالمية مميزة.

وتُقام البطولة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ووزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وبدعم من عدد كبير من الرعاة مما يعكس أهمية البطولة ومكانتها.