نور الشربيني تتأهل لنصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش

اختتمت اليوم، الأربعاء، منافسات الدور ربع النهائي من النسخة الرابعة عشرة لبطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات لعام 2026، وسط أجواء حماسية ومنافسات قوية بين نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الإسكواش حول العالم.

وشهد اليوم الثاني من منافسات السيدات في الدور ربع النهائي من بطولة الجونة للإسكواش، مباريات قوية حيث تأهلت نور الشربيني المصنفة الثانية على العالم، وأوليفيا ويفر، المصنفة الرابعة على العالم.

ففي المباراة الأولى تغلبت نور الشربيني، المصنفة الثانية عالميًا، على الماليزية سيفاسانجاري سوبريمانيام، المصنفة السادسة على العالم، بنتيجة 3-0، وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: 12-10، 11-8، 11-9، لتؤكد تفوقها وتواصل مشوارها بثبات نحو المنافسة على اللقب، حاصدة بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

فيما فازت الأمريكية أوليفيا ويفر، المصنفة الرابعة عالميًا، على جورجينا كيندي، المصنفة العاشرة على العالم، بنتيجة 3-0، بواقع أشواط 11-8، 11-8 و 11-5، في مباراة استمرت 37 دقيقة.

وتلتقي نور الشربيني في الدور نصف النهائي غدًا الخميس مع الأمريكية أوليفيا ويفر.

وشهدت نسخة العام الحالي من البطولة مشاركة 64 لاعبًا ولاعبة من 24 دولة، يتنافسون على جوائز مالية تصل إلى 410,000 ألف دولار، في حدث يؤكد المكانة المتنامية لمدينة الجونة كإحدى أبرز الوجهات الرياضية على الساحة العالمية.

وتُعد بطولة الجونة الدولية للاسكواش واحدة من أبرز البطولات البلاتينية بصفتها جزءًا من سلسلة بطولات «PSA World Series»، التي تضم نخبة من اللاعبين المصنفين عالميًا، وأكبر الجوائز المالية، وأقوى المنافسات في ملاعب عالمية مميزة.

وتُقام البطولة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ووزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وبدعم من عدد كبير من الرعاة مما يعكس أهمية البطولة ومكانتها.