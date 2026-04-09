النيابة تطلب تحريات قتل شاب والده وجدته داخل شقة بالإسكندرية

طلبت نيابة أول المنتزه في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تحريات المباحث الجنائية حول واقعة اتهام شاب يُدعى "ع"، 22 عامًا، بقتل والده (50 عامًا)، وجدته (70 عامًا)، بسبب الخلافات مع والده إثر محاولة تقويم سلوكه وتعديل مساره.

وقررت النيابة، إجراء تحليل مخدرات للمتهم، وطلبت الاستماع لأقوال شهود العيان، ومدّها بتقرير تفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، وموافاتها بتقريري الطب الشرعي الخاصين بمناظرة جثماني الضحيتين، تمهيدًا للتصريح بدفنهما.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة حول بلاغ من الأهالي بالعثور على جثتين داخل شقة سكنية في المنطقة المحيطة بسوق دربالة.

ووفقًا لمصدر أمني، فإنه بانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ برفقة سيارة الإسعاف، تبين من المعاينة والفحص المبدئي وجود جثتين لشخصين "رجل ووالدته المُسنة"، غارقين في الدماء، وقد فارقا الحياة.

وبتشكيل فريق بحث جنائي، تبين من التحريات الأولية أن المتهم دائم تعاطي المواد المخدرة، وأثرت على اتزانه النفسي، وعند نشوب مشاجرة مع والده، سدد بسلاح أبيض عدة طعنات نافذة في الرأس والقلب، ثم تعدى على جدته، وتركهما ولاذ بالفرار.

وأوضحت التحقيقات أن عم المتهم هو من اكتشف الجريمة، حين توجه لزيارة الأسرة، ليجد شقيقه غارقًا في الدماء نتيجة إصابات طعنية نافذة، ووالدته متوفاة، فقام بإبلاغ الشرطة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تحريز الأدوات المستخدمة في الواقعة، وضبط المتهم، الذي أشار عمه في التحقيقات إلى أنه تردد من قبل على مصحة للعلاج والتقويم النفسي.

تم نقل الجثتين إلى المشرحة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.