ترامب يهدد بفرض رسوم فورية بنسبة 50% على أي دولة تزود إيران بأسلحة

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بفرض رسوم فورية بنسبة 50% على أي دولة تزود إيران بأسلحة.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»: «أي دولة تزوّد إيران بأسلحة ستُفرض على بضائعها التي تبيعها للولايات المتحدة رسوم جمركية فورًا بنسبة 50%، ولن يكون هناك أي استثناءات أو إعفاءات!».

ومنذ بدء فترته الرئاسية الثانية، يعوِّل دونالد ترامب على تحقيق أهدافه في السياسة الخارجية من خلال التهديد بفرض رسوم جمركية بدلا من العقوبات.

وتُعدّ الرسوم الجمركية السلاح المفضل لدى ترامب لمكافحة العجز التجاري الهائل الذي تعاني منه الولايات المتحدة، لا سيما مع الصين والذي بلغ بحسب مكتب الإحصاء الأمريكي نحو 295 مليار دولار أمريكي (253 مليار يورو) في عام 2024.

وتتماشى الرسوم الجمركية أيضا مع أجندة ترامب «أمريكا أولا»، التي تهدف إلى حماية الصناعة المحلية وتعزيز خلق فرص العمل داخل الولايات المتحدة.

ويدافع البيت الأبيض عن نهج الرئيس، مؤكدا أن الرسوم الجمركية يمكن فرضها بسرعة، كما أنها، على عكس العقوبات، لا تُغلق الأسواق الأجنبية بالكامل أمام الشركات الأمريكية.

وارتفعت عائدات الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 110 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 97.3 مليار دولار أمريكي.

ويعتبر ترامب الرسوم الجمركية أكثر مرونة وأسهل في التنفيذ، إذ تمنحه سيطرة مباشرة وأحادية من خلال أوامر رئاسية دون الحاجة إلى موافقة الكونجرس الأمريكي. أما العقوبات فتتطلب في الغالب أطرا قانونية معقدة وتعاونا مع شركاء دوليين مثل الاتحاد الأوروبي.