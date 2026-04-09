الخميس 9 أبريل 2026 3:01 ص القاهرة
قد يعجبك أيضا

البحرين تقدر جهود الوساطة الدبلوماسية ودعمها لمساعي تثبيت وقف إطلاق النار

علم البحرين
أ ش أ
نشر في: الخميس 9 أبريل 2026 - 2:05 ص | آخر تحديث: الخميس 9 أبريل 2026 - 2:05 ص

رحبت مملكة البحرين بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن التوصل إلى وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران، وما تضمنه من تفاهمات لفتح مضيق هرمز بشكل كامل وفوري وآمن؛ بما يسهم في تهيئة أجواء إيجابية داعمة للمساعي الدبلوماسية وخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

وأعربت البحرين - في بيان لوزارة خارجيتها - عن تقديرها لجهود الوساطة الدبلوماسية الإقليمية والدولية، ودعمها للمساعي الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، والتوصل إلى اتفاق سلام دائم في الشرق الأوسط؛ يضمن حماية المدنيين والمنشآت المدنية والحيوية، وتأمين حركة الملاحة الدولية البحرية والجوية، وفتح الممرات المائية الحيوية، ومن ضمنها مضيق هرمز؛ بما يسهم في استقرار إمدادات الطاقة وحرية تدفق التجارة العالمية، وترسيخ الأمن والسلم، وتعزيز مسارات التنمية والازدهار الشامل والمستدام في المنطقة والعالم.


قد يعجبك أيضا

