ترامب: الاتفاق مع إيران على العديد من النقاط الـ15 وفقا للمقترح الأمريكي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستعمل بشكل وثيق مع إيران، والتي قال إنها «شهدت تغييرًا ملموسًا في نظام الحكم».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، الأربعاء: «لن يكون هناك تخصيب لليورانيوم، وستعمل الولايات المتحدة، بالتعاون مع إيران، على استخراج وإزالة جميع (الغبار) النووي المدفون بعمق».

وأشار إلى أن «اليورانيوم المدفون في إيران – الذي يقع تحت مراقبة دقيقة للغاية عبر الأقمار الصناعية - لم يّمس منذ الضربات الأمريكية الإسرائيلية في يونيو الماضي».

ولفت إلى أن واشنطن تتفاوض مع إيران بشأن تخفيف الرسوم الجمركية والعقوبات، مؤكدًا الاتفاق بالفعل على العديد من النقاط الـ15 وفقا للمقترح الأمريكي.

ووافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تعليق قصف إيران ومهاجمتها لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أن القرار جاء عقب اتصالات مع قادة باكستان التي لعبت دور الوسيط بين واشنطن وطهران.

وأوضح أن هذه الخطوة مشروطة بموافقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على «الفتح الكامل والفوري والآمن» لمضيق هرمز، معتبرا أن هذا التعليق يمكن أن يشكل «وقفا لإطلاق النار من الجانبين».

وأشار ترامب، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى تلقي الولايات المتحدة مقترحا من 10 نقاط من إيران، معتبرا أنه يشكل أساسا عمليا يمكن البناء عليه في المفاوضات، مضيفا أن معظم نقاط الخلاف السابقة بين الطرفين جرى الاتفاق عليها تقريبا.

ولفت إلى أن مهلة الأسبوعين قد تتيح التوصل إلى اتفاق نهائي، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يشعر بأن أهداف واشنطن قد تحققت.

وجاء إعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة التي حددها ترامب لإعادة فتح مضيق هرمز، في تحول مفاجئ بعد ساعات من تحذيره من أن «حضارة بأكملها ستفنى الليلة» في حال عدم تلبية مطالبه.

وارتبط الاتفاق بوقف عرقلة إمدادات النفط والغاز عبر المضيق، الذي يمر عبره نحو خمس شحنات النفط العالمية.