جيش الاحتلال: نواصل القتال والعمليات البرية ضد حزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه "يواصل القتال والعمليات البرية" في حربه ضد حزب الله اللبناني.

ورغم أن إسرائيل أعربت عن تأييدها لوقف إطلاق النار الأمريكي مع إيران، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الأربعاء، إن ذلك لن يوقف قتال بلاده - الذي استمر طوال الصباح - ضد حزب الله في لبنان.

وتأتي تصريحات نتنياهو متناقضة مع ما قالته باكستان، الوسيط الرئيسي في وقف إطلاق النار، بشأن تضمن وقف إطلاق النار لأعمال القتال التي يشهدها لبنان.

وقالت باكستان إن المحادثات بشأن ترسيخ خطة السلام ستبدأ في إسلام آباد، بعد غد الجمعة. كما أعلنت باكستان أن وقف إطلاق النار سيبدأ بصورة فورية، بينما شنت إيران هجمات على دول الخليج وإسرائيل بعد ذلك بوقت قصير.