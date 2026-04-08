 ماكرون يشيد بوقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران ويعرب عن قلقه بشأن لبنان - بوابة الشروق
الأربعاء 8 أبريل 2026 12:26 م القاهرة
ماكرون يشيد بوقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران ويعرب عن قلقه بشأن لبنان

باريس - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 8 أبريل 2026 - 10:38 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 أبريل 2026 - 10:38 ص

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة.

وقال ماكرون في مستهل اجتماع مجلس الأمن والدفاع الفرنسي في باريس اليوم الأربعاء: "إعلان وقف إطلاق النار أمر طيب للغاية".

ولكنه أردف أن من المهم لفرنسا ضمان أن يشمل وقف إطلاق النار لبنان.

ووصف ماكرون الوضع في لبنان بأنه خطير.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في وقت سابق، إن وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان.

وذكر الرئيس الفرنسي أن حزب الله ارتكب خطأ استراتيجيا عندما هاجم إسرائيل وجر لبنان الأزمة الإقليمية، ولكنه حذر من أن الوضع الحالي، في ظل استمرار الهجمات، واحتلال جنوب لبنان، لا يمكن أن يكون حلا دائما.

وشدد ماكرون على أن وقف إطلاق النار لا بد أن تعقبه مفاوضات.

كما رحب باعتزام إيران إعادة فتح مضيق هرمز.

وتستعد 12 دولة لتسهيل استئناف حركة الشحن عبر مهمة دفاعية.


