وزير الكهرباء ينعي شهداء الوطن بسيناء

نعى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر وجميع العاملين بالهيئات والشركات التابعة، شهداء الوطن من رجال ومقاتلي القوات المسلحة الذين ارتقوا بسبب الحادث الإرهابي الغاشم بمنطقة غرب سيناء، أثناء أداء واجبهم في الحفاظ على مقدرات البلاد وقدموا أرواحهم فداء لمصر .

وأكد الوزير - في بيان اليوم /السبت/ - أن هذه الأعمال الوضيعة لن تنال من وحدة الشعب المصري ولن تزيده إلا إصرارا على مواصلة البناء والتنمية.

وتقدم شاكر، بخالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء مع خالص الدعاء للمولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، داعيا الله أن يحفظ أبناء الوطن القائمين على أمنه وسلامته.