مصدر رفيع المستوى: إسرائيل المسئولة عن غلق المعابر مع قطاع غزة

قال مصدر رفيع المستوى إن «إسرائيل المسئولة عن غلق المعابر مع قطاع غزة، وتتحمل المسئولية كاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع»، وذلك حسبما أفادته فضائية «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، مساء الأربعاء.

وفي وقت سابق، استنكر سامح شكري وزير الخارجية، تصريحات وزير خارجية إسرائيل المطالبة بإعادة فتح معبر رفح، وتحميل مصر مسئولية منع وقوع أزمة إنسانية في قطاع غزة.

وأوضح أن إسرائيل هي المسئولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة حاليا، مؤكدًا رفض مصر القاطع لسياسة ليّ الحقائق والتنصل من المسئولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي.

وفي تصريحات تليفزيونية، أكد «شكري» أن احتلال القوات الإسرائيلية لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني، واستمرار الأعمال العسكرية في محيطة، أوقف القدرة على إنفاذ المساعدات عبر المعبر.

ولفت إلى أن «إسرائيل يجب أن تتحمل مسئولتها كدولة احتلال لإنفاذ المساعدات عبر المعابر المشتركة مع قطاع غزة، والتي تقع تحت سيطرتها المباشرة».

وتساءل: «لماذا تغلق إسرائيل تلك المعابر لو لم تكن تمارس سياسة التجويع واستخدام الأوضاع الإنسانية كأداة للحرب؟ الأمر مناف للقانون الدولي الإنساني ويعد جريمة حرب».