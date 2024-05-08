السعودية وألمانيا تبحثان فرص التعاون المشترك في المجالات كافة

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير خلال لقائه في الرياض، اليوم الأربعاء، مع وفد من كبار الخبراء وممثلي الحكومة الألمانية فرص التعاون المشترك في المجالات كافة.

وذكرت وكالة الانباء السعودية"واس" أن "الجبير، استقبل في ديوان الوزارة بالرياض، وفداً من كبار الخبراء وممثلي الحكومة بجمهورية ألمانيا الاتحادية، بتنظيم من جمعية الصداقة العربية الألمانية ومؤسسة كونراد أديناور".

وجرى خلال اللقاء" استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث فرص التعاون المشترك في المجالات كافة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام"، وذلك في حضور سفير ألمانيا لدى المملكة ميشائيل كيندسجراب.