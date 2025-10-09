بوتين: روسيا وطاجيكستان انتقلتا بشكل شبه كامل إلى استخدام العملات الوطنية في التعامل بينهما

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا وطاجيكستان انتقلتا بشكل شبه كامل إلى استخدام العملات الوطنية في التعامل فيما بينهما.

وقال بوتين، إنه ناقش مع الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمون القضايا الأكثر إلحاحًا وجهًا لوجه، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف بوتين: "أود أن أعرب عن امتناني لكم على ما تم تحقيقه مساء أمس، عندما تمكنا في مثل هذا الجو الودي، أثناء تناول فنجان من الشاي، من مناقشة كل ما يهمنا في المنطقة بهدوء، ومناقشة المجالات الأكثر إثارة للاهتمام والأكثر وعدًا لتعاوننا الثنائي".

كما أعلن بوتين، عقب المحادثات الروسية الطاجيكية، أن روسيا وطاجيكستان تخططان لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما بمقدار 2.5 مرة بحلول عام 2030.

وقال بوتين: "تعمل اللجنة الحكومية المشتركة (من الدولتين) بنشاط على تنفيذ برامج التعاون الاقتصادي حتى عام 2027، وفي إطار هذا البرنامج تمت الموافقة اليوم على خطة عمل مشتركة لزيادة حجم التبادل التجاري بمقدار 2.5 مرة بحلول عام 2030".

وأكد بوتين، أن روسيا تقدم مساهمة كبيرة في الحفاظ على الاستقرار في منطقة آسيا الوسطى، مضيفًا: "لقد ساهمت روسيا تقليديًا بشكل كبير في الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا الوسطى".

وأكد بوتين أن روسيا تعد من أكبر الشركاء التجاريين الخارجيين لطاجيكستان، وأحد المستثمرين الرئيسيين فيها، مشيرًا إلى أنه في العام الماضي ارتفع حجم التبادل التجاري بأكثر من 50% ليصل إلى 1.5 مليار دولار.