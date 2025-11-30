رئيس البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني

دعا رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني وضمان وقف فوري وشامل لإطلاق النار.



كما دعا إلى تأمين وصول المساعدات لقطاع غزة دون قيود، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين في كل الأراضي المحتلة.

جاء ذلك في بيان أصدره اليماحي اليوم السبت بمناسبة اليوم الدولي الـ48 للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مؤكدا على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لمحاسبة إسرائيل على ما وصفه بـ"جرائمها المستمرة"، ودعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار اليماحي إلى أن الوضع الإنساني والسياسي في الأراضي الفلسطينية شديد الخطورة نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة وتصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية والقدس، بما في ذلك حصار السكان وتهجيرهم وقتل المدنيين، مشيرا إلى أن هذه الانتهاكات ترتقي إلى جرائم حرب وإبادة جماعية.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن إسرائيل مستمرة في خروقاتها لاتفاق شرم الشيخ من خلال العمليات العسكرية، منع دخول المساعدات الإنسانية، تكثيف الاستيطان، والسماح لميليشيات المستوطنين بالاعتداء على المدنيين الفلسطينيين في انتهاك صارخ للاتفاقات والقرارات الدولية.



وأكد اليماحي أن يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني ليس مجرد مناسبة رمزية، بل فرصة لتجديد الدعم العربي والدولي للقضية الفلسطينية، وتعزيز الجهود البرلمانية والدبلوماسية لرفع معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق كامل حقوقه المشروعة.