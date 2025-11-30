أول رد رسمي عراقي على أنباء قصف إيران مناطق بإقليم كردستان بصواريخ باليستية

نفى مصدر أمني عراقي مساء السبت حدوث أي قصف إيراني في إقليم كردستان العراق، كاشفا في الوقت ذاته عن وجود مناورات عسكرية إيرانية تجري بالقرب من الحدود.



وأكد المصدر في تصريح لـ"السومرية نيوز" أن "ما يجري هو مناورات داخل الأراضي الإيرانية"، موضحا أن "إيران تقوم بتجربة صاروخية وتجري مناورات ضمن أراضيها".

وشدد المصدر على أن "الحديث عن استهداف الإقليم غير صحيح"، نافيا بشكل قاطع "أي خرق في المجال الجوي العراقي".

جاء هذا النفي بعد أن تداولت أنباء مساء السبت أفادت بأن سلاح الجو الإيراني شن هجمات على مواقع عسكرية لفصائل كردية مسلحة، حيث نقل موقع "عرشي أونلاين" الإيراني أن "الحرس الثوري يهاجم حالياً مقرات إرهابية في شمال العراق".

كما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن صواريخ باليستية أطلقت من إيران باتجاه منطقة كردستان العراق، فيما أشار موقع "صاحب خبر" الإيراني إلى تقارير عن تجربة صاروخ باليستي أجرتها جمهورية إيران الإسلامية، مع نشر لقطات قيل إنها من منطقة الحدود العراقية الإيرانية.



وفي سياق متصل، نفى مصدر عراقي آخر الادعاءات التي تداولتها بعض قنوات تلغرام وصفحات التواصل الاجتماعي والتي أفادت بأن "60 طائرة مقاتلة إيرانية اخترقت الأجواء العراقية"، مؤكدة أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.