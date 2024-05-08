شرطة واشنطن تخلي مخيما جامعيا مؤيدا للفلسطينيين

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أخلت الشرطة مخيم احتجاج مؤيدا للفلسطينيين في حرم جامعة جورج واشنطن في العاصمة الأمريكية في وقت مبكر اليوم الأربعاء.

وقالت باميلا سميث، قائدة الشرطة في واشنطن إن عناصرها اعتقلوا 33 شخصا تجاهلوا ستة "إعلانات للفض"، حسب قولها، مشيرة إلى أن معظم المحتجين أستجابوا لأوامر الشرطة وغادروا المكان.

وأضافت سميث في مؤتمر صحفي "لقد بدأوا بشكل سلمي للغاية. لكن خلال الأيام القليلة الماضية بدأنا نرى تصعيدا في الاحتجاجات".

يذكر أن الاحتجاج في جامعة جورج واشنطن بدأ يوم 25 أبريل الماضي.

وأضافت سميث أنه كانت هناك مواجهات مؤخرا بين مشاركين في الاحتجاج وعناصر إنفاذ القانون، فضلا عن مخاوف أخرى مرتبطة بالسلامة.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن المتظاهرين احتجوا خارج منزل رئيس الجامعة مساء أمس الثلاثاء.

وقد تركزت الاحتجاجات على مطالبة الجامعات والشركات الأمريكية بقطع علاقاتها مع إسرائيل.