عقد الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جينبينج لقاء قمة في كوريا الجنوبية الخميس، أسفر عن اتفاق لتخفيض الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على الصين، وإزالة القيود الصينية على تصدير المعادن الأرضية النادرة، بعد أشهر من التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ووصف ترامب الاجتماع الذي استمر لمدة 100 دقيقة في مطار جيمهاي بمدينة بوسان الكورية الجنوبية، بأنه "رائع"، فيما طالب الرئيس الصيني بإبقاء قنوات التواصل بين البلدين مفتوحة، معتبراً أن التنمية الصينية تتماشى يداً بيد مع رؤية ترمب لـ"جعل أميركا عظيمة مجدداً".

وغادر الرئيسان بعد انتهاء القمة دون ملاحظات نهائية أو مؤتمر صحفي، إذ صعد ترامب على متن طائرته الرئاسية فوراً متوجهاً إلى واشنطن منهياً جولة آسيوية استمرت 5 أيام، فيما توجه شي إلى مدينة جيونججو الكورية الجنوبية للمشاركة في أعمال منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وكان لافتاً عقد الاجتماع في قاعة استقبال مطار جيمهاي الدولي بكوريا الجنوبية، بمدينة بوسان، والتي تبعد نحو 85 كيلومتراً عن مدينة جيونججو، حيث كان يتواجد ترمب، وحيث توجه شي بعد اللقاء لحضور منتدى أبيك.

ولكن خبراء رجحوا اختيار المكان لاعتبارات أمنية واستخباراتية، إضافة إلى أن ترامب صعد مباشرة إلى طائرته الرئاسية بعد انتهاء اللقاء، عائداً إلى واشنطن.

"صديقي القديم"

وقبل بداية الاجتماع، تصافح الرئيسان أمام وسائل الإعلام، وقال ترامب لشي: "من الجيد أن أراك مجدداً"، وأضاف أن الولايات المتحدة والصين قد توقعان "اتفاقاً تجارياً اليوم"، وأشار ترمب إلى شي بـ"صديقي القديم".

وأضاف ترامب: "لقد اتفقنا بالفعل على الكثير من الأمور، وسوف نتفق على المزيد الآن"، واصفاً نظيره الصيني بأنه "مفاوض صعب جداً" ولكنه أيضاً "زعيم عظيم لبلد عظيم".

وتابع الرئيس الأمريكي: "أعتقد أننا سنمتلك علاقة رائعة لفترة طويلة من الزمن".

التنمية الصينية لا تتعارض مع أجندة ترامب

وقال الرئيس الصيني لترامب، إن التنمية في الصين تسير جنباً إلى جنب مع رؤية ترمب لجعل أميركا عظيمة مجدداً، وأضاف: "قلت علناً إن الصين والولايات المتحدة يجب أن يكونا شريكين وصديقين، وهذا هو ما يحتاجه العالم".

وأشار إلى أن فرق التفاوض التجارية بين الجانبين توصلت إلى "توافق أساسي" وفر الظروف الأساسية للقاء اليوم، لافتاً إلى أنه من الطبيعي أن تختلف الولايات المتحدة والصين في وجهات النظر؛ لأنه من المعتاد أن تنشأ احتكاكات بين أكبر اقتصادين في العالم من حين لآخر.

وقال شي: "أنا جاهز للعمل معك اليوم لبناء أساس متين للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة"، مؤكداً أن الصين والولايات المتحدة قادرتان تماماً على مساعدة بعضهما البعض على النجاح والازدهار معاً.

مخرجات الاجتماع

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، إنه سيتم خفض الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على الصين من 57% إلى 47، كاشفاً عن التوصل إلى اتفاق بشأن المعادن النادرة مع نظيره الصيني شي جين بينج خلال لقائهما بكوريا الجنوبية.

وذكر أن الاجتماع مع شي كان رائعاً، وإنه جرى خلاله اتخاذ الكثير من القرارات المهمة، مشيراً إلى أنه يعتزم زيارة الصين في أبريل المقبل، على أن يقوم نظيره الصيني بزيارة الولايات المتحدة في وقت لاحق لهذا التاريخ.

واعتبر أنه على مقياس من 1 إلى 10، فإن الاجتماع مع الرئيس الصيني كان 12، وذكر أن الرسوم الجمركية على الصين ستنخفض إلى 47% من 57%، كما سيتم خفض رسوم الفنتانيل الجمركية إلى 10% بأثر فوري.

وأضاف: "جميع القضايا المتعلقة بالمعادن النادرة تم حلها.. لن تكون هناك عوائق بشأن المعادن النادرة"، موضحاً أن الاتفاق بشأن المعادن النادرة مع الصين سيستمر لعام واحد على أن يتم تمديده لاحقاً.

وتابع: "لن أقول إننا ناقشنا كل شيء، ولكننا ناقشنا الرقائق، وسيتحدثون إلى إنفيديا وآخرين بشأن شراء الرقائق.. نحن لا نتحدث عن شراء الصين لرقاق بلاك ويل المتطورة".

وأفاد ترامب بأن مشتريات الصين من فول الصويا الأمريكي ستعود فوراً، وأنه اتفق مع الرئيس شي على العمل بجد على وقف تدفق مخدر الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.

وتابع: "نحن متفقون على العديد من العناصر، كميات كبيرة جداً، كميات هائلة من فول الصويا وغيرها من المنتجات الزراعية الأميركية سيتم شراؤها من قبل الصين على الفور اعتباراً من الآن".

وكانت تعريفات ترامب الجمركية دفعت الصين إلى التوقف عن شراء فول الصويا الأمريكي في مايو الماضي، ما ترك المزارعين في جميع أنحاء البلاد مع مليارات المحاصيل غير المباعة.