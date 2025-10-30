ترامب يأمر البنتاجون ببدء تجارب الأسلحة النووية فورا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر الخميس، أنه أصدر تعليماته لوزارة الدفاع "البنتاجون" بالبدء فورا باختبار أسلحة بلاده النووية.

وقال ترامب بتدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي: "نظرا لبرامج التجارب النووية التي تُجريها دول أخرى، أصدرتُ تعليماتي لوزارة الدفاع لبدء اختبار أسلحتنا النووية. ستبدأ هذه العملية فورا".

وذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية "تمتلك أسلحة نووية أكثر من أي دولة أخرى"، مشيرا إلى أن هذا تحقق خلال ولايته الرئاسية الأولى.

وحذّر ترامب من أن الولايات المتحدة بدأت تفقد تفوقها في سباق التسلح مع روسيا والصين.

وأضاف: "بسبب القوة التدميرية الهائلة للأسلحة النووية كنت أكره امتلاكها، لكن لم يكن أمامي خيار آخر. روسيا في المرتبة الثانية، والصين في المرتبة الثالثة بفارق كبير، ولكن ستكونان متساويتين خلال 5 سنوات".

ويأتي تصريح ترامب غداة تصريح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، قال فيه إن موسكو أجرت الثلاثاء اختبارا ناجحا لمسيّرة تحت الماء قادرة على حمل رؤوس نووية.