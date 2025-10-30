العثور على راكبة سفينة سياحية متوفية بعد تركها في إحدى جزر الحيد المرجاني العظيم بأستراليا

جرى العثور على امرأة من ركاب سفينة سياحية تبلغ من العمر 80 عاما، متوفية في إحدى جزر الحيد المرجاني العظيم، بعد يوم من مغادرة طاقم السفينة الجزيرة بدونها سهوا.

واتهمت ابنة الراكبة كاثرين ريز شركة كارول إكسبدينز للسفن السياحية "بالافتقار للاهتمام والحس المنطقي" الأمر الذي أدى إلى ترك والدتها سوزان ريز تموت وحيدة.

وكانت سوزان ريز وهي من سكان سيدني، في اليوم الثاني بسفينة سياحية تبحر حول أستراليا عندما نزلت عن السفينة كورال أدفانتشر السبت الماضي، في جزيرة ليزارد. وكانت تخطط للسير مع ركاب آخرين إلى نقطة مراقبة جبلية .

وقال المسؤولون إن السفينة غادرت الجزيرة قبل حوالي خمس ساعات من الإبلاغ عن فقدان المرأة في وقت متأخر من السبت الماضي.

ورصد فريق من مروحية بحث جثة سوزان ريز في اليوم التالي على بعد 50 مترا من مسار السير المؤدي إلى نقطة المراقبة، بحسب صحيفة ذا أستراليان.

وقالت الصحيفة إنه يبدو أنها سقططت من جرف أو منحدر.