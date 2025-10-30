وزيرة التنمية الألمانية تدعو في كييف إلى تعزيز استثمارات الشركات الألمانية

دعت وزيرة التنمية الألمانية ريم العبلي رادوفان خلال زيارة للعاصمة الأوكرانية كييف إلى تعزيز مشاركة الشركات الألمانية في إعادة إعمار أوكرانيا التي تتعرض لهجوم روسي.

وقالت الوزيرة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليوم الخميس: "إعادة إعمار أوكرانيا غير ممكنة بدون اقتصاد قوي. لذلك نواصل دعم صمود الشركات الأوكرانية... لكن إعادة الإعمار تتيح أيضا فرصا للاقتصاد الألماني".

ووصلت العبلي رادوفان صباح اليوم إلى كييف لإجراء محادثات سياسية حول مزيد من الدعم الألماني، كما تعتزم الاطلاع على أوضاع الحماية المدنية والمساعدات المقدمة للسكان.

وتضمنت أجندة الزيارة توقيع عدة اتفاقيات لتعزيز التعاون التنموي بين ألمانيا وأوكرانيا، إضافة إلى بحث موضوع الإصلاحات، بما في ذلك الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

وقدّمَت وزارة التنمية الألمانية منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا مساعدات بقيمة ملياري يورو. ويقدّر خبراء الحاجة الإجمالية لإعادة إعمار البلاد بأكثر من 500 مليار يورو، ما يجعل مشاركة المستثمرين والمؤسسات أمرا لا غنى عنه.

وتوجد بالفعل صناديق استثمارية يتم فيها دمج أموال المستثمرين مع الأموال العامة وتأمينها، بحيث يقابل كل يورو من المال العام ما بين أربعة إلى ثمانية يورو من أموال المستثمرين، ما يحقق تأثيرا ماليا مضاعفا يمكن أن يسد الثغرات الناتجة عن تقليص ميزانية الوزارة.

وتعد ألمانيا من أبرز المانحين لأوكرانيا، وقد تجاوزت الولايات المتحدة في حجم المساعدات العسكرية، غير أن العبلي رادوفان شددت على أهمية المساعدات المدنية، مشيرة إلى تسليم روبوت إطفاء لاستخدامه في مناطق الخطر.