رئيس البرازيل يقترح إصدار عملة مشتركة مع الأرجنتين

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قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الجمعة، إن البرازيل ترغب في أن تشارك الأرجنتين في عملة كخطوة أولى نحو اتحاد نقدي لأمريكا الجنوبية.

جاءت تصريحات بولسونارو بعد زيارة إلى بوينس أيرس حيث شدد والرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري على العلاقات الوثيقة بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية البرازيلية "أجنسيا برازيل" عن بولسونارو قوله إن "الأسرة تبدأ بشخصين".

وقال الرئيس في تصريحات نقلتها صحيفة "فولها دي ساو باولو" إن البرازيل سيكون لديها "الكثير للفوز به عن الخسارة" بوجود عملة مشتركة إذ يمكن أن تعمل "ككابح لمغامرات اشتراكية.. في أمريكا الجنوبية".

لكن البنك المركزي البرازيلي نفى وجود خطط لإصدار عملة مشتركة مع الأرجنتين.

وقال البنك إنه "ليس لديه مثل هذه المشاريع أو دراسات جارية بشأنها"، بحسب ما نقلته الصحيفة.