جددت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، اليوم الأربعاء، دعوتها لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فورا، في ظل تداعيات الظروف الجوية القاسية.

وقالت الوكالة عبر منصة «إكس»: «تُفاقم الأحوال الجوية القاسية الظروف المعيشية المتردية لآلاف الناس، الذين يعيشون في خيام أو مساكن متضررة».

وأضافت: «بينما الأونروا تواصل دعم العائلات النازحة، تواصل السلطات الإسرائيلية منذ أشهر منع الأونروا من إدخال المساعدات بشكل مباشر إلى غزة».

وذكرت أن التقارير تفيد بوقوع وفيات نتيجة انهيار مبانٍ متضررة حيث كانت العائلات تأوي، كما أفادت التقارير بوفاة أطفال جراء البرد القارس، بحسب الوكالة.

وشددت على أنه يجب وضع حد لهذا، عبر السماح فورا بدخول المساعدات «على نطاق واسع».