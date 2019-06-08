أمريكان إيرلاينز تدرس شراء طائرة إيرباص إيه 321 لسد فجوة بوينج

تدرس شركة الخطوط الجوية الأمريكية "أمريكان أيرلاينز جروب" ما إذا كانت ستشتري طائرات ايرباص من طراز أيه 321 إكس إل آر، في صفقة في حال حدوثها ستمثل ضربة كبرى للطائرات المنافسة من شركة بوينج الأمريكية للمسافات متوسطة المدى.

جاء ذلك في تقرير لوكالة أنباء بلومبرج، الجمعة نقلا عن مصادر مطلعة.

وقالت المصادر إن شركة الطيران الأمريكية ترى الطائرة، التي ستكون صاحبة المدى الأطول لعروض طائرات ايرباص ذات الممر الواحد، بأنها البديل المحتمل لأسطولها القديم المكون من 34 طائرة من طراز بوينج 757 – 200.

وتعد أمريكان أيرلاينز وهي أكبر شركة طيران في العالم واحدة من شركات الطيران القليلة التي سيلعب قراراتها بشأن أسطولها دورا كبيرا، إذ تتنافس ايرباص وبوينج من أجل الهيمنة على قطاع طائرات المسافات متوسطة المدى الذي يتداخل مع قطاعي الطائرات الأضخم ذات الممر الواحد والأصغر ذات الممرين.

ورفضت أمريكان ايرلاينز وايرباص التعليق على التقرير.