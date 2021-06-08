أفغانستان: سقوط مركز منطقة «دولت شاه» في أيدي مسلحي طالبان

أعلن عضو مجلس إقليم (فارياب) الأفغاني عبد الأحد البيك اليوم /الثلاثاء/ سقوط مركز منطقة (دولت شاه) في أيدي مسلحي حركة (طالبان).

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن البيك قوله إن عددا من القوات الأمنية تمكنت من إخلاء مركز المنطقة بعد اندلاع اشتباكات عنيفة مع عناصر تابعة لحركة طالبان، مشيرا إلى أن خدمات الاتصالات لا تعمل هناك في الوقت الحالي كما أنه لم ترد أي تقارير أو أنباء عن سقوط ضحايا جراء الاشتباكات.

يشار إلى أن عضو مجلس إقليم (فارياب) الأفغاني نادر سعيدي قد أعلن - قبل يومين - مقتل ما لا يقل عن 14 فردا من قوات الأمن من بينهم قائد شرطة منطقة "قيصر" سيف الرحمن دهزاد، وذلك في اشتباكات عنيفة اندلعت مع عناصر "طالبان".

شهد - ك ف