حكم جديد يمنع بيلد الألمانية من نشر تقرير بصيغة اعترض عليها الكاردينال فولكي

حقق كاردينال مدينة كولونيا الألمانية راينر ماريا فولكي انتصارا جديدا في نزاعه مع صحيفة "بيلد" الألمانية.

جاء ذلك بعد أن قضت محكمة الاستئناف في كولونيا اليوم الأربعاء بمنع الصحيفة من نشر تقرير صحفي بصيغة اعترض عليها فولكي ورأت المحكمة أن هذه الصيغة تمثل مساسا بحقوق فولكي الشخصية.

من جانبه، قال متحدث باسم دار نشر اكسل شبرينجر المالكة للصحيفة معلقا على الحكم:" نعتبر حكم محكمة الاستئناف في كولونيا خاطئا وندرس حاليا التقدم بطعن على الحكم".

وحسب المحكمة، كانت "بيلد" كتبت مقالا في العام الماضي تحدثت فيه عن وجود "تقرير استمر سريا داخل خزانة الأبرشية" وقالت الصحيفة إن هذا يتطلب توضيحا من فولكي، وذكرت المحكمة أن من الخطأ إبقاء تقرير مجهول المصدر تم إرساله إلى الأبرشية عام 2012، سريا حتى اليوم.

كما تم منع الدار من نشر تقرير عن وجود اشتباه في التستر خلال التعامل مع حالات انتهاك جنسي وقعت داخل مؤسسات كنسية.

في الوقت نفسه، رأت المحكمة أن هناك مصلحة عامة كبيرة في التغطية الصحفية عن حجم اتهامات الانتهاك الموجهة إلى قساوسة وحول قضية مدى جدية فولكي في المشاركة في التحقيق، لكنها رأت أن مقال "بيلد" يمثل تغطية غير مشروعة قامت على أساس الاشتباه، وقالت إنه عندما تتحدث الصحيفة في هذا السياق عن "مافيا تستر"، فإن القارئ سيفهم هذا عندئذ على أنه تعاون منهجي لزمرة على رأس الأبرشية للتستر على جرائم العنف الجنسي.

وقالت المحكمة إن الصحيفة لم تلتزم في المقال بمبادئ التغطية الصحفية عن الاشتباه.

كان فولكي نجح في دعوى قضائية قدمها في مايو الماضي ضد مجموعة اكسيل شبرينجر..

غير أن الغرفة المختصة في محكمة استئناف كولونيا كانت رفضت دعوى فولكي في واقعة أخرى ومن المحتمل أن يصدر قرار آخر فيها في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.