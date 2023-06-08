فرنسا: إصابة 6 أطفال وشاب في حادث طعن بمنتزه في مدينة آنسي



أصيب 6 أطفال وبالغ في حادث طعن في مدينة "آنسي" الفرنسية بإقليم "أوت سافوي" (جنوب شرق فرنسا)، الخميس، فيما ألقت الشرطة الفرنسية القبض عليه.

وذكرت إذاعة "فرانس بلو" الفرنسية، أن رجلاً هاجم مجموعة من الأطفال في ملعب صغير حوالي الساعة 9.45 صباحًا (بالتوقيت المحلي)، في جنوب شرق فرنسا، ما أسفر عن إصابة سبعة، من بينهم ثلاثة إصابات خطيرة، صباح اليوم الخميس في مدينة آنسي، هوت سافوا.

وأضافت أن "هذا المنتزه الواسع الذي تبلغ مساحته سبعة هكتارات على حدود بحيرة أنسي".

ووفقاً للإذاعة الفرنسية، فإن الشرطة الفرنسية أحاطت المنطقة بحواجز معدنية وطلبت من مديرية الشرطة في المدينة بمنع الاقتراب من موقع الحادث".

كما نشرت الشرطة الفرنسية عدد كبير من قوات الطوارئ في الموقع، بما في ذلك طائرة هليكوبتر تحلق أعلى موقع الحادث.

ونقلت الإذاعة الفرنسية عن أحد شهود العيان قوله:" رأينا شخصًا يهاجم الأطفال في متنزه الألعاب الصغار، مضيفاً أنه من الواضح أن هذا كان هدفه".

وأضاف أنه "بعد أن حاول الناس إخافته، ابتعد وتدخلت الشرطة، والقلت القبض عليه"، موضحة أنه كان يتحدث الإنجليزية في البداية، وبعد صرخات الناس ارتبك وحاول الفرار إلا أن الشرطة الفرنسية ألقت القبض عليه.