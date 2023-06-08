انتظام حركة الخط الثالث للمترو عقب عطل فني طارئ

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عودة وانتظام حركة مترو الخط الأخضر الثالث بشكل طبيعي بعد تعطل الخدمة في بعض المحطات صباح اليوم بشكل طارئ.

وقالت شركة "أر آيه تي بي" ديف للنقل كايرو، الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل خط المترو الخط الثالث، إن الخط الثالث تعرض لعطل فني صباح اليوم من الساعة ٦:٣٠ صباحا حتى الساعة ٨:٤٥ صباحا بين محطتي العباسية وألف مسكن، مما استلزم توقف الخدمة داخل هذا النطاق.

وأضافت الشركة أن جميع الرحلات كانت تقوم من محطة عدلي منصور وتنتهي فقط في محطة ألف مسكن، وجميع الرحلات من رصيف الكيت كات تنتهي فقط في محطة العباسية.

وأوضحت أن خدمة التشغيل واجهت بعض التأخير في حركة ومواعيد القطارات بسبب العطل الفني، مقدمة اعتذارها على الإزعاج الذي قد يسببه هذا العطل للركاب.