أستراليا تعتزم حظر العرض العام للرموز والأدوات النازية وبيعها

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قال المدعي العام الاتحادي في أستراليا، مارك دريفوس اليوم الخميس إن الحكومة ستتحرك لحظر العرض والبيع العام للرموز والأدوات النازية.

وأوضح دريفوس في تصريحات لهيئة الإذاعة الأسترالية أنه سيقدم مشروع قانون للحكومة الأسبوع المقبل يسعى إلى حظر العرض العام للصليب المعقوف النازي أو رمز قوات الأمن الخاصة النازية (شوتزشتافل).

كما سيتم حظر بيع أي عناصر تكشف عن هذه الرموز.

وقال: "سنبعث برسالة مفادها أن نشر الكراهية والعنف ومعاداة السامية لا مكان له في أستراليا".

وتابع: "نحن بحاجة إلى إرسال رسالة مفادها أنه لا يوجد مكان في أستراليا لهذا النوع من السلوك. لا يوجد مكان في أستراليا للأشخاص الذين يريدون تمجيد أهوال المحرقة".

وفي العام الماضي، أصبحت فيكتوريا أول ولاية أسترالية تحظر العرض العام للصليب المعقوف النازي.

وفي مارس، وسعت الولاية نطاق التشريع ليشمل التحية النازية في أعقاب اشتباكات بين محتجين من أجل حقوق المتحولين جنسيا والنازيين الجدد في ملبورن.