«تيسنكروب» الألمانية تدرس بيع حصة من أسهم شركة المصاعد التابعة لها

قالت مصادر مطلعة إن مجموعة الصناعات المعدنية والهندسية الألمانية العملاقة "تيسنكروب" تدرس بيع حصة من أسهم شركة المصاعد التابعة لها إلى جانب تسجيل سهم الشركة التابعة في البورصة، مشيرة إلى أن تلقي "تيسنكروب" رسائل عروض أولية شركات منافسة وشركات استثمار مالي وراء هذا التفكير.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها القول إن شركات استثمار مالي منها "سي.في.سي كابيتال بارتنرز" و"كيه.كيه.آر أند كو" إلى جانب شركة صناعة المصاعد "كوني أوي" أعربت عن اهتمامها بشراء جزء أو كل شركة المصاعد التابعة لمجموعة "تيسنكروب". ونتيجة لذلك بدأت الأخيرة التفكير في بدء محادثات بيع حصة من شركة المصاعد التي تقدر قيمتها بحوالي 15 مليار يورو (8ر16 مليار دولار) خلال الخريف المقبل.

وكانت صناديق استثمار سيادية وصناديق تقاعد قد أشارت إلى اهتمامها بالاستثمار في شركة المصاعد الألمانية. وارتفع سعر سهم "تيسنكروب" خلال تعاملات اليوم بنسبة وصلت إلى 5ر5% تقريبا قبل أن تنتهي التعاملات بارتفاع نسبته 6ر0% فقط.

وقالت المصادر إن "تيسنكروب" تعتزم التعامل مع شركة المصاعد من خلال "مسار مزدوج" بحيث يمكنها بيع حصة من أسهمها إلى مشترين استراتيجيين مباشرة، إلى جانب المضي قدما في إجراءات طرح أسهمها في البورصة لأول مرة، مشيرة إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن التعامل مع شركة المصاعد.

وأضافت المصادر أن "تيسنكروب" مترددة في القبول بفكرة بيع شركة المصاعد بالكامل، بسبب رغبتها في استمرار سيطرتها على التدفقات المالية لشركة المصاعد والمساعدة في تمويل التزامات صندوق تقاعد العاملين في المجموعة. في المقابل مازال هناك عدد من المساهمين الرئيسيين في "تيسنكروب" مثل شركة "سيفيان كابيتال" يفضلون البيع الكامل لشركة المصاعد.

يذكر أن شركة المصاعد تعتبر درة تاج "تيسنكروب" وتنتج المكونات المستخدمة في المصاعد والسلالم المتحركة وسلالم الرفع، ويمكن أن تصل قيمتها عند الطرح العام الأولي لأسهمها إلى 15 مليار يورو بحسب تحليلات وكالة بلومبرج للأنباء.