المعارضة في فنزويلا تقول إنها ستجتمع مع ممثلي مادورو

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قالت المعارضة في فنزويلا إنها ستجتمع مع ممثلين لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو في باربادوس لإجراء محادثات بوساطة نرويجية في إطار جهود حل الأزمة السياسية في البلاد.

وقال زعيم المعارضة خوان جوايدو، الذي اعترفت به أكثر من 50 دولة باعتباره الزعيم الشرعي لفنزويلا، إن أي محادثات يجب أن تؤدي إلى حل دائم للأزمة ولا يجوز أن يستغلها الحزب الاشتراكي لكسب الوقت.

وقال مكتب جوايدو في بيان ”يقر الشعب الفنزويلي وحلفاؤنا وديمقراطيات العالم بالحاجة إلى عملية انتخابية حرة تتسم بالشفافية وتسمح لنا بتجاوز الأزمة وبناء مستقبل مشرق“.

ولم يحدد موعد الاجتماع.

كان جوايدو قد استند إلى الدستور وأعلن نفسه رئيسا في يناير كانون الثاني بعدما رفض فوز مادورو بولاية جديدة في 2018 متهما إياه بالتزوير.

ولا يسيطر جوايدو على مؤسسات للدولة فيما يرجع إلى حد كبير إلى استمرار الجيش في دعم مادورو.



