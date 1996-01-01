كوريا الجنوبية ترسل دفعة عسكرية جديدة إلى جنوب السودان

أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم الاثنين إنه سيتم إرسال مجموعة جديدة من قواته إلى دولة جنوب السودان هذه الأيام للقيام بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لمدة 8 أشهر.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من المقرر إقامة حفل الوداع اليوم في إنتشون غرب سول، لأكثر من 280 من قوات التناوب لوحدة "هانبيت" حيث يغادر بعضهم البلاد في وقت لاحق من اليوم، بينما سيغادر الباقون بعد أسبوعين.

وتعد هذه الدفعة الحادية عشرة لوحدة "هانبيت" التي ترسلها كوريا الجنوبية إلى دولة جنوب السودان منذ عام 2013، وقال الجيش الكوري إن هذه الدفعة ستركز مهامها على المساعدة في إصلاح طريق السلام، وهو طريق سريع بطول 200 كلم بهدف تنشيط اقتصادها ودعم مهام الأمم المتحدة هناك بشكل أفضل.

يذكر أن كوريا الجنوبية قد وافقت على طلب الأمم المتحدة بإرسال قوات لحفظ السلام إلى دولة جنوب السودان بعد أن تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1996 الذي يهدف إلى المساعدة في أعمال إعادة البناء السلمية.