روسيا: توترات فنزويلا قد يكون لها تداعيات على الغرب

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إن التوترات المرتبطة بفنزويلا قد يكون لها تداعيات لا يمكن التكهن بها على الغرب بأسره، بحسب وكالة تاس الروسية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أمر بفرض حصار على جميع "ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات" المتجهة إلى فنزويلا، في خطوة تهدف إلى تصعيد الضغوط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وجاءت هذه الخطوة بعدما استولت القوات الأمريكية، الأسبوع الماضي، على ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، في إجراء غير معتاد جاء عقب حشد قوات عسكرية في المنطقة.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء الثلاثاء، أعلن ترامب فرض الحصار، مبررا بأن فنزويلا تستخدم عائدات النفط لتمويل تهريب المخدرات وأنشطة إجرامية أخرى.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "اليوم، أصدر أمرا بفرض حصار كامل وشامل على كل ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والتي تدخل فنزويلا وتخرج منها".

وأضاف أن الأسطول البحري الأمريكي الضخم المنتشر في منطقة الكاريبي "سيزداد حجما" حتى تعيد فنزويلا "إلى الولايات المتحدة الأميركية كل النفط والأراضي والأصول الأخرى التي سرقتها منا سابقا".

وتابع: "تم تصنيف النظام الفنزويلي كمنظمة إرهابية أجنبية. فنزويلا محاصرة بالكامل بأكبر أسطول بحري جمع في تاريخ أمريكا الجنوبية".

وشدد على أن "فنزويلا ستتلقى صدمة غير مسبوقة"، مضيفا أن "نظام نيكولاس مادورو غير الشرعي يستخدم النفط من حقولنا المسروقة لتمويل أنشطته".