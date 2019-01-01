قائد قوات التحالف العربي: العمل الإنساني في اليمن يفوق العمل العسكري

أكد قائد قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن الفريق الركن فهد بن تركي، اليوم الاثنين، أن العمل الإنساني لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن يفوق العمل العسكري.

وأشار ابن تركي - في تصريحات خاصة لقناة "العربية" الإخبارية - إلى أن "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل" بدأت لسبب إنساني بحت ولولا تدخل السعودية وحلفائها لأصبح اليمن يعاني من تدخل إيران، مبينا أن عاصفة الحزم هدفها هو حماية الشعب اليمني من التمدد الإيراني والميليشيات الحوثية، لمعرفتنا ما سيعانيه الشعب اليمني من ذلك.

وكان وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر قد أكد - في وقت سابق - أن تدخل التحالف العربي جاء لحماية المنطقة من خطر تمدد إيران ولحفظ السلم والأمن الدوليين، موضحا أن "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل" عمليات ملحة لإنقاذ اليمن، وكانتا بوابة للردع العربي ضد الأطماع الخارجية المتمثلة في التدخل الإيراني بالمنطقة الذي يهدد مصير دول وشعوب المنطقة والدول المجاورة لليمن.