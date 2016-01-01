دراسة يابانية: انهيار 113 شركة في يونيو بسبب أزمة كورونا

أفادت دراسة يابانية بأن الأعمال التجارية بأنحاء اليابان تضررت بشدة جراء أزمة فيروس "كورونا" إذ انهارت 113 شركة الشهر الماضي كنتيجة مباشرة للأزمة الصحية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأربعاء نقلا عن دراسة أجرتها شركة "تيكوكو داتا بنك" المختصة بالأبحاث المالية أن هذا العدد الشهري هو الأكبر منذ تفشي فيروس كورونا، مشيرة إلى إفلاس 95 شركة في أبريل وإفلاس 87 شركة في مايو.

وتابعت الشبكة أن معظم الشركات تنتمي لمجال السياحة أو المنتجات الغذائية، لافتة إلى أن الأوضاع كانت شديدة على الأنشطة التجارية الصغيرة. وأن 806 شركات غرقت في ديون بمبلغ 93 ألف دولار على الأقل في يونيو كتأثير غير مباشر للوباء، وهو العدد الشهري الأكبر.

وتقول شركة الأبحاث إن التوقعات لا تزال قاتمة لقطاعي السياحة والغذاء بسبب الارتفاع الأخير في الإصابات في طوكيو.