 ريشي سوناك يعلن عن مسعاه لتولي قيادة حزب المحافظين البريطاني - بوابة الشروق
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ريشي سوناك يعلن عن مسعاه لتولي قيادة حزب المحافظين البريطاني

أ ش أ
نشر في: الجمعة 8 يوليه 2022 - 9:27 م | آخر تحديث: الجمعة 8 يوليه 2022 - 9:27 م

أعلن ريشي سوناك مستشار الخزانة البريطانية السابق، عن مسعاه لتولي قيادة حزب المحافظين في أعقاب استقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون، من رئاسة الحزب.
وقال سوناك، في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أوردتها قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة: "دعونا نستعيد الثقة، وبناء الاقتصاد مجددًا، وإعادة توحيد البلاد".
وأعرب سوناك، في فيديو إلى جانب التغريدة، عن رغبته في قيادة بلاده في الاتجاه الصحيح، لافتا إلى أنه أدار أصعب الإدارات في الحكومة خلال أصعب الأوقات عندما واجهت البلاد (كوفيد-19)، كاشفا عن قيمه غير القابلة للتفاوض، ومن بينها الوطنية والإنصاف والعمل الجاد.
وقال "لقد سئمنا من الانقسام .. والسياسة في أفضل حالاتها هي مسعى موحد وقد أمضيت مسيرتي المهنية في الجمع بين الناس، لأن هذا هو السبيل الوحيد للنجاح".
وسارع العديد من المشرعين بحزب المحافظين بإعلان تأييدهم لسوناك كمرشحهم المفضل للقيادة بعد أن أعلن عن مسعاه.


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