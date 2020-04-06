 سيناتور أمريكي: دمرنا آخر مخزونات الأسلحة الكيميائية المتبقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سيناتور أمريكي: دمرنا آخر مخزونات الأسلحة الكيميائية المتبقية

علم أمريكا
علم أمريكا
د ب أ
نشر في: السبت 8 يوليه 2023 - 2:11 ص | آخر تحديث: السبت 8 يوليه 2023 - 2:11 ص

دمرت الولايات المتحدة، آخر مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية، حسبما قال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل يوم الجمعة.

ويعني هذا أنه تم القضاء على آخر عناصر الحرب شديدة السمية المعروفة رسميا في الولايات المتحدة.

ويأتي هذا الحدث البارز بعد نحو 26 عاما، من دخول اتفاقية الحد من التسلح المعروفة باسم، معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، حيز التنفيذ.

وقال ماكونيل، وهو عضو جمهوري في مجلس الشيوخ عن ولاية كنتاكي الأمريكية، حيث تقع منشأة تدمير الأسلحة: «رغم أن استخدام هذه العوامل الفتاكة سيكون دائما وصمة عار في التاريخ ، إلا أن أمتنا اليوم قد أوفت أخيرا بوعدنا بتخليص ترسانتنا من هذا الشر».

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