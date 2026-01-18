وزير الدفاع اللبناني يصل قطر على رأس وفد عسكري

وصل وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى، على رأس وفد عسكري، الأحد، إلى قطر في زيارة رسمية، للمشاركة في معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري ديمدكس 2026، وبحث سبل التعاون والتنسيق بين البلدين.

جاء ذلك وفق ما أفادت به وزارة الإعلام اللبنانية، التي قالت في بيان: "وصل منسى، على رأس وفد عسكري، في زيارة رسمية إلى دولة قطر، للمشاركة في معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2026)".

وبحسب الوزارة، من المقرر أن يعقد اللواء منسى، سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين في دولة قطر، من بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء المقبل، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، ودعم الجيش اللبناني.

ومن المقرر أن تنطلق، الاثنين، أعمال النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس) 2026، خلال الفترة من 19 إلى 22 يناير الجاري، تحت شعار "منصة عالمية لابتكارات الدفاع: استثمار الفرص لبناء غدٍ آمن".