«مركزي بولندا» يتوقع خفض الفائدة 25 نقطة أساس في سبتمبر

قال آدم جلابنسكي محافظ البنك المركزي البولندي، إن البنك قد يخفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جلابنسكي قوله في مؤتمر صحفي بالعاصمة وارسو يوم الجمعة، إن مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي يخفض تدريجيا سعر الفائدة الرئيسية المستقر عند مستوى 6.75%، إذا تراجع معدل التضخم إلى أقل من 10%، وتأكدت اللجنة من استمرار تراجعه.

في الوقت نفسه، أبقى مجلس السياسة النقدية، خلال اجتماعه الجمعة، على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 6.75% دون تغيير وذلك للاجتماع الحادي عشر على التوالي.

يأتي ذلك في حين اقترب التضخم من عتبة 10٪ الآن - وهى النسبة التى تم تسجيلها فى وقت يسبق كثيرا التوقيت الذى كان متوقعًا أن تسجل فيه - حيث تراجع التضخم بشكل مفاجئ في الشهر الماضي إلى 11.5% وهو ما يقل بقدار 6.9 نقطة مئوية عن مستواه في فبراير الماضي والذي سجل ذروة التضخم في بولندا.