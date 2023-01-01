ذكّر الإعلامي عمرو أديب، الجمهور، بأن الحرب مستمرة في السودان، منوهًا بأن الأخبار المتداولة في الفترة الأخيرة، تفيد بأن الجيش السوداني يمتلك الآن طائرات مسيرة من تركيا.



وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت: «العجيب في الأمر أنه لم يتخيل أحد استمرار الحرب هذه الفترة الطويلة، لم يتخيل أحد أن قوة الدعم السريع تستمر لمدة طويلة في تلك الحرب العنيفة».



وأضاف: «لا أحد يفهم الحكاية، الجيش السواني يحارب مجموعة لا تضم عددًا كبيرًا، ورغم ذلك بدأت بعض التيارات الجماهيرية السودانية تقف وراء الدعم السريع وقائدها محمد حمدان دقلو.. الوضع في السودان مش باين له صاحب أو أنه سينتهي».



ولفت إلى أن ما يحدث على الأراضي السودانية بمثابة نزيف للدولة والدول المحيطة بها، منوهًا بأنه يؤثر على مجموعة من الملفات المهمة كسد النهضة.



وأكمل: «السودان كان مع مصر بقوة وعنصر قوي في الحقوق التي تطالب بها القاهرة، لكنه الآن عنده مآسي ومصائب تتسبب في مشكلات كبيرة، الأمور أعقد مما تخيلناه، وهناك علامات استفهام كبيرة حول كيفية استمرار الدعم السريع ومن يدعمها».



واستنكر البرود الدولي العام تجاه القضية، مضيفًا: «العالم بيقول دي ناس قرروا يدمروا بلدهم هنعمل لهم إيه يعني، وبدأت قناعة لدي أن الأمر يمتد لسنوات.. أين جامعة الدول العربية؟ السعودية تحاول وقف إطلاق النار وحدوث هدنة؛ لكن قرر الطرفان عدم الجلوس سويًا».