الفلبين تستدعي السفير الصيني بعد فرض بكين عقوبات على سناتور سابق انتقد الصين

قال مسئولون فلبينيون، اليوم الثلاثاء، إنه قد تم استدعاء السفير الصيني لدى مانيلا، بعد أن فرضت بكين عقوبات على سناتور فلبيني سابق انتقد "التصرفات العدوانية" للصين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وكانت وزارة الخارجية الصينية أعلنت الأسبوع الماضي أنها منعت السناتور الفلبيني السابق، فرنسيس تولينتينو، من دخول الصين وأراضيها في هونج كونج وماكاو، إلى أجل غير مسمى.

وأشارت الخارجية الصينية إلى تولينتينو بوصفه أحد السياسيين المناهضين للصين الذين لجأوا إلى "أقوال وأفعال مسيئة" أضرت بمصالح الصين وقوضت العلاقات الصينية الفلبينية.

وقالت الخارجية الصينية، إن "الحكومة الصينية تعتزم الدفاع عن سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية".

فيما أفاد مسئولون فلبينيون، بأن منع دخول تولينتينو الصين "يتعارض مع معايير الاحترام المتبادل".

ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب الصين.