 ماذا قدم تشيلسي أمام الأندية البرازيلية قبل مواجهة فلومينينسي؟ - بوابة الشروق
الثلاثاء 8 يوليه 2025 4:18 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل فريق عربي في دور المجموعات بمونديال الأندية؟
النتـائـج تصويت

ماذا قدم تشيلسي أمام الأندية البرازيلية قبل مواجهة فلومينينسي؟

زيـاد الميرغني
نشر في: الثلاثاء 8 يوليه 2025 - 4:13 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 يوليه 2025 - 4:13 ص

يترقب عشاق كرة القدم، مباراة تشيلسي ضد فلومينينسي البرازيلي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، بنسختها الحالية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، موعدًا جديدًا، أمام أحد الأندية البرازيلية فلومينينسي، في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، حيث سب له اللعب أمام بالميراس وفلامنجو.

ويستضيف ملعب ميتلايف، هذه المباراة، والمقرر خوضها في تمام الساعة العاشرة من مساء غد الثلاثاء الموافق 8 يوليو الجاري.

يبحث فريق البلوز، عن الفوز وحصد بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، علمًا بأنه قدم نتائج مثيرة أمام الفرق البرازيلية عبر التاريخ.

نتائج تشيلسي أمام الأندية البرازيلية قبل مباراة فلومينينسي

وجاءت نتائج تشيلسي أمام الفرق البرازيلية قبل مواجهة فلومينيسي، كالآتي:

انهزم أمام كورينثيانز بنتيجة 1-0، في نهائي كأس العالم للأندية 2012.

فاز على بالميراس بنتيجة 2-1، في نهائي كأس العالم للأندية 2022.

خسر أمام فلامنجو، بنتـيجة 3-1،في دور مجموعات مونديال الأندية 2025 (الجارية).

انتصر على بالميراس، 2-1، في دور ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، (الحالية).


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك