ماذا قدم تشيلسي أمام الأندية البرازيلية قبل مواجهة فلومينينسي؟

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يترقب عشاق كرة القدم، مباراة تشيلسي ضد فلومينينسي البرازيلي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، بنسختها الحالية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، موعدًا جديدًا، أمام أحد الأندية البرازيلية فلومينينسي، في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، حيث سب له اللعب أمام بالميراس وفلامنجو.

ويستضيف ملعب ميتلايف، هذه المباراة، والمقرر خوضها في تمام الساعة العاشرة من مساء غد الثلاثاء الموافق 8 يوليو الجاري.

يبحث فريق البلوز، عن الفوز وحصد بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، علمًا بأنه قدم نتائج مثيرة أمام الفرق البرازيلية عبر التاريخ.

نتائج تشيلسي أمام الأندية البرازيلية قبل مباراة فلومينينسي

وجاءت نتائج تشيلسي أمام الفرق البرازيلية قبل مواجهة فلومينيسي، كالآتي:

انهزم أمام كورينثيانز بنتيجة 1-0، في نهائي كأس العالم للأندية 2012.

فاز على بالميراس بنتيجة 2-1، في نهائي كأس العالم للأندية 2022.

خسر أمام فلامنجو، بنتـيجة 3-1،في دور مجموعات مونديال الأندية 2025 (الجارية).

انتصر على بالميراس، 2-1، في دور ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، (الحالية).