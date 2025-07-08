أ ف ب: لا اختراق بمفاوضات الدوحة بشأن وقف النار في غزة

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر – لم تسمها – قولها إن "لا اختراق في مفاوضات الدوحة حتى الآن بشأن وقف إطلاق النار".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة معا الفلسطينية بأن مسئولين إسرائيليين كبار قدروا أن محادثات إطلاق سراح الأسرى قد تستمر لما بعد هذا الأسبوع.

وبالتالي، لا يزال احتمال عقد لقاء آخر بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطروحًا "إذا لزم الأمر"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وقال دبلوماسي كبير إن الخطوط العريضة المطروحة حاليًا على طاولة المفاوضات "قطعت بالفعل ما بين 80% و90% من الطريق".

ومع ذلك، تعتقد مصادر إسرائيلية أن التوصل إلى اتفاق كامل سيستغرق أيامًا.

وأوضح مصدر سياسي رفيع المستوى، تحدث إلى مراسلين سياسيين في واشنطن، أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت حماس مستعدة للإفراج عن جميع الأسرى.