القبض على متورط بارتكاب جرائم حرب في سوريا

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الثلاثاء، القبض على متورط بارتكاب جرائم حرب إبان النظام البائد بريف حمص في وسط البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم: "بعملية أمنية دقيقة، تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة تلكلخ بريف حمص، من إلقاء القبض على العميد المجرم رياض حمدو الشحادة، والذي شغل مناصب عديدة لدى الأمن السياسي إبان النظام البائد في عدد من المحافظات السورية، كان آخرها رئيس فرع الأمن السياسي بدمشق".

وأشارت، إلى أن "الشحادة متورط بارتكاب جرائم حرب عديدة بحق أبناء الشعب السوري، تضمنت عمليات تصفية لمئات الثائرين، منهم نساء، بالإضافة إلى عمليات اعتقال تعسفية بأوامر مباشرة منه".

ولفتت إلى أنه أُحيل إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.