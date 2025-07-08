ريبيرو يحسم مصير رباعي الأهلي

حسم الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من رحيل أربعة لاعبين بارزين عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف الإعلامي سيف زاهر عبر قناة «أون سبورت»، أن المدير الفني أغلق تمامًا الباب أمام فكرة رحيل الرباعي محمد مجدي "أفشة"، وحسين الشحات، وعمر كمال عبد الواحد، وأليو ديانج.

وقال زاهر: "الحديث تردد كثيرًا مؤخرًا حول عرض الرباعي للبيع أو الإعارة، لكن ريبيرو حسم الأمر برفضه التام لفكرة التفريط في أي منهم، مؤكدًا أنهم ضمن خططه للموسم الجديد".

ويستعد الأهلي لخوض منافسات الموسم المقبل بطموحات كبيرة محليًا وقاريًا، وسط توقعات بإجراء تعديلات محدودة على قائمة الفريق بناءً على رؤية المدير الفني الجديد.