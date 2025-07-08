دي ماريا يعود إلى ناديه القديم في الأرجنتين بعد 18 عاما

عاد النجم الأرجنتيني المخضرم، آنخيل دي ماريا، مجددا إلى ناديه القديم في الأرجنتين، وذلك بعد مسيرة طويلة في الملاعب الأوروبية.

انضم دي ماريا لصفوف روزاريو سنترال، مساء الإثنين، ليعود مجددا إلى النادي الذي انطلق منه إلى الملاعب الأوروبية منذ عاما.

وبكى النجم الأرجنتيني من شدة التأثر في المؤتمر الصحفي لتقديمه لوسائل الإعلام، حيث انضم إلى روزاريو سنترال بصفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع بنفيكا البرتغالي بانتهاء مشاركة الفريق في مونديال الأندية.

قال "ما ينقصني في مشواري مع كرة القدم هو التتويج بلقب بقميص هذا النادي".

وقضى دي ماريا مسيرة طويلة في الملاعب الأوروبية، حيث تنقل بين أندية بنفيكا البرتغالي وريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي قبل أن يعود مجددا إلى بنفيكا ومنه إلى روزاريو سنترال.